La actividad de Coca-Cola genera 1.003 millones de valor añadido en Catalunya

Coca-Cola ha asegurado que su actividad en Catalunya genera un valor añadido de 1.003 millones de euros, el equivalente al 0,33% del producto interior bruto (PIB) catalán, en un comunicado este jueves.

Del total, 104 millones corresponden al valor añadido directo generado por la empresa, y 899 millones al creado de forma indirecta a través de su cadena de valor.

El director de ventas del Área Este de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Josep Antoni Gómez, ha explicado que la empresa puede "poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad".

La marca ha señalado que genera una ocupación de directa de 780 puestos de trabajo, y una de indirecta de 15.600 profesionales.

Ha recordado que cuenta con la planta situada entre Martorelles y Montornès del Vallès (Barcelona), que tiene una producción diaria de siete millones de botellas y en la que ha invertido 59 millones desde 2019.