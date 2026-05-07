El acto del Papa en el Estadi Olímpic de Barcelona el 9 de junio será para unas 37.000 personas

Rueda de prensa para presentar los actos de la visita del Papa a Catalunya, con el cardenal arzobispo Juan José Omella - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El acto del papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona el 9 de junio tendrá una capacidad para unas 37.000 personas e incluirá actuaciones musicales y plegarias.

En una rueda de prensa para presentar los actos de la visita presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo auxiliar, David Abadías, ha afirmado que el aforo se podría incrementar hasta las 39.000 personas.

Del total de entradas, más de la mitad estarán destinadas a la representación de las diócesis de la Conferencia Episcopal Tarraconense, parroquias, comunidades y escuelas parroquiales, y que el resto serán de acceso libre.

El coordinador de la visita, Enric Puig, ha afirmado que el acto en el Estadi Olímpic ofrece la posibilidad de "encuentro" de los fieles con el Papa en un gran recinto.

Puig ha afirmado que este acto permite superar un "déficit" que tuvo la visita de Benedicto XVI en 2010 donde el acto en la Sagrada Familia acaparó toda la atención y faltó contacto con los fieles por la brevedad de la visita, y hará que sin ser el acto central, que será la bendición de la Torre de Jesucristo, puede ser el central de contacto con las personas.

Omella ha expresado su alegría por la visita del Papa a Barcelona, y por el mensaje de "esperanza, comunión y mirada a Jesucristo" que aporta León XIV.

CRONOLOGÍA DE LA VISITA

El Papa tiene previsto llegar procedente de Madrid el mediodía del martes 9 de junio al Aeropuerto de Barcelona, desde donde se trasladará a la Catedral de Barcelona, acompañado de Omella, donde a partir de las 13 horas rezará una sexta y se hará un acto de agradecimiento a los voluntarios.

Tras el almuerzo, el Papa recibirá visitas institucionales con la previsión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Barcelona, y por la tarde será la vigilia en el Estadi Lluís Companys: de 18 a 20 horas con actuaciones musicales y momentos de plegaria, y de 20 a 21.30 horas, liturgia con presencia del Papa.

Está previsto que el Papa llegue minutos antes de las 20 horas y haga un recorrido en coche abierto por el estadio: las entradas para el acto serán gratuitas y se podrán conseguir a través de la web alçalamirada.cat previa inscripción a partir de este viernes.

El miércoles 10 de junio, el Papa visitará a primera hora el centro penitenciario de Can Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde tendrá lugar un encuentro con presos, reforzando la "dimensión social" del viaje, ha remarcado Puig.

A partir de las 11.45 horas está previsto que el Papa llegue en coche a la Abadía de Montserrat, donde será recibido por el abad Manel Gasch y almorzará con los monjes.

Por la tarde, sobre las 16.15 está previsto que el Papa visite la parroquia de Sant Agustí de Barcelona, administrada por la Orden de los Agustinos --de la que el Papa fue prior general-- para reunirse con los responsables de las entidades sociales que trabajan la diversidad de pobrezas.

Tras pasar por el Palau Episcopal, el Papa saldrá en dirección a la Sagrada Familia para a las 19.30 horas oficiar una misa en la basílica de la Sagrada Familia, antes de que a las 21 horas proceda a la bendición de la Torre de Jesucristo y el acto acabará con un espectáculo tecnológico en un homenaje visual a Antoni Gaudí.

Se instalarán pantallas gigantes en el exterior de la Sagrada Familia y no se descarta la instalación en otros puntos de la ciudad, de acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona.

El Papa dejará Catalunya la mañana del 11 de junio cuando parta desde el Aeropuerto de Barcelona camino a Canarias, última etapa del viaje apostólico a España.