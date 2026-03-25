El acto de Rufián, Montero y Doménech se celebrará en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Imagen del cartel promocinal del evento que compartirán el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, del próximo 9 de abril, que moderará Xavier Domènech bajo el lema 'Què s'ha de fer?'. - INSTAGRAM DE IRENE MONTERO Y GABRIEL RUFIÁN

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acto protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el exdirigente de los Comuns, Xavier Doménech, se celebrará en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

Lo ha anunciado Rufián este miércoles en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha afirmado que el acto, bajo el nombre 'Què s'ha de fer?' seguirá celebrándose el próximo jueves 9 de abril.

Tras su anuncio la semana pasada, el evento fue aplaudido por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, mientras que el portavoz de ERC, Isaac Albert, afirmó el lunes que Rufián había anticipado a la dirección del partido su celebración y apuntó que "probablemente habrá más".