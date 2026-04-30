Los acuerdos de la UE permiten que las empresas catalanas accedan a la mitad del PIB mundial

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BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea facilitarían que las empresas catalanas pudieran acceder a la mitad de la población y del producto interior bruto (PIB) mundiales, según un estudio de Acció, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este jueves.

En concreto, el acuerdo con Mercosur --que entra parcialmente en vigor este viernes-- permite a las empresas catalanas tener un "marco estable, seguro y regulado" para acceder al 28% de la población mundial, el 41% del PIB y el 55% de las importaciones.

El consejero delegado de Acció, Jaume Baró, ha señalado que "profundizar la presencia en mercados sin barreras y con reglas claras y estables es prácticamente una obligación".

Acció ha detallado que el 86% de las empresas exportadoras catalanas "se dirigen a mercados con acceso regulado", ya que el 60% exporta a la Unión Europea y el 26% a mercados con un acuerdo comercial en vigor.

Tras el acuerdo con Mercosur y los pendientes de validación con países como India, Indonesia o Australia, "solo un 11% de las exportaciones catalanas quedan fuera de los mercados con acuerdo comercial vigente", centradas especialmente en China y Estados Unidos.