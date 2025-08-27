Ada Colau se unirá a la Global Sumud Flotilla que partirá desde Barcelona hacia Gaza

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa Ada Colau ha anunciado que se unirá a la Global Sumid Flotilla que partirá desde el Puerto de Barcelona hacia Gaza este domingo.

Así lo ha dicho en una publicación en 'Instagram' recogida por Europa Press este miércoles y en la que ha afirmado que "acabar con el genocidio en Gaza es el deber de todos y todas" y que hará lo que esté en su mano para conseguirlo.

"Lo que estamos haciendo miles de activistas en Europa y todo el mundo lo deberían hacer los gobiernos, pero mientras sigan siendo cobardes, incluido el gobierno de España, la población debemos actuar y no podemos rendirnos ante el peor genocidio que ha vivido nuestra generación", ha añadido.