Las ADF 'Els Cingles' y 'Castellbisbal', Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de Diputación de Barcelona

Los premiados - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones de defensa forestal (ADF) 'Els Cingles' y 'Castellbisbal' han recibido este sábado los XXIX Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputación de Barcelona; la primera por un proyecto de expansión de uso de drones en la gestión forestal, y la segunda por un cuento infantil ilustrado que fomenta la prevención.

Vicenç Ribas Latorre (ADF Serra de Marina) ha recibido el Premi Honorífic por su trayectoria dedicada a proteger los bosques, informa la Diputación en un comunicado.

El acto en Mataró también ha servido para conmemorar los 40 años de las ADF en Catalunya: la jefa de la Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA), Anna Sanitjas, ha explicado esas cuatro décadas años y los 30 años de esta Oficina de la Diputación.

Se ha referido a los retos cambiantes que afronta la provincia sobre riesgo de incendios forestales, y además ha habido tres mesas redondas con miembros de las 9 federaciones de ADF, para hablar del pasado, presente y futuro de las agrupaciones.

El alcalde de Mataró, David Bote, ha defendido la cooperación de las ADF y los ayuntamientos: "Podemos sumar esfuerzos para construir territorios más resilientes ante los retos del cambio climático".

El presidente delegado del Área de Espacios Naturales e infraestructura Verde de la Diputación de Barcelona, Xesco Gomar, ha destacado el trabajo preventivo de la corporación, con la colaboración entre su área y la OTPMIFDA, y ha destacado que las ADF fueron pioneras en su cometido.

LAS ADF, REFERENTE EUROPEO

El diputado delegado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal, Jordi Fàbrega, ha cerrado el acto diciendo que "en ningún otro lugar de Europa ni del Estado español existe un voluntariado organizado como el de las ADF de Catalunya y de la demarcación de Barcelona", y las ha calificado de referente europeo.

También ha valorado que Catalunya tiene "la primera asociación de mujeres de propietarias forestales", lo cual considera importante porque el 40% de la propiedad forestal está en manos de mujeres.

Y ha advertido del progresivo abandono del campo, lo cual cambia el paradigma y aumenta la superficie forestal: "El 67% del territorio del país es forestal y, a menudo, hemos vivido de espaldas".