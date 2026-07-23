Adif asegura que el socavón de Montcada (Barcelona) no supone "ningún riesgo" para los vecinos

Vista del socavón producido, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Adif controlará cada 24 horas si hay movimientos en la zona del socavón en las obras del soterramiento de la R2 entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac, - Lorena Sopêna - Europa Press

Marcé dice que a partir del viernes habrá una oficina de información diaria para los vecinos

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) - El subdirector de construcción de Adif AV a cargo de las obras del soterramiento de la R2 a su paso por Montcada (Barcelona), Arturo Pastor, ha asegurado que el socavón no supone "ningún riesgo" para los vecinos y ha dicho que no ha habido movimientos después del incidente.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al concejal de Barcelona en Nou Barris, Xavier Marcé, que dicho que a partir de este viernes crearán una oficina de información diaria para que los vecinos puedan seguir la evolución de los acontecimientos.

"Cada día de 17 a 19 de la tarde aquí, en el 'casal' de barrio, habrá personal de Adif, personal del distrito, para poder ver la información cotidiana que va surgiendo sobre la evolución de las obras", ha explicado.

También ha afirmado que el Ayuntamiento se ha comprometido con los vecinos a mejorar el servicio de limpieza de la zona, porque "el calor y también estas obras que ahora se están produciendo de refuerzo con hormigón armado para tapar este agujero, evidentemente podrían producir más polvo y por tanto molestias importantes".

Pastor ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias y ha afirmado que todavía están investigando las causas: "Una vez tengamos resuelta y controlada la situación podremos dedicar más tiempo a estudiar esto".

Asimismo, no ha querido hacer previsiones sobre el restablecimiento del servicio y ha explicado que el sábado tendrán "una situación mucho más controlada" por lo que será el momento de anunciar cosas.

Además, ha insistido en que la humedad de la tierra por la proximidad de las obras al Rec Comtal no ha provocado el incidente: "No vemos ninguna relación entre el Rec Comtal y el incidente".