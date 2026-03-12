Adif cerrará el túnel de Rubí (Barcelona) 7 semanas para garantizar la seguridad en las obras

Actuaciones en el túnel de Rubí - Europa Press

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif cerrará el túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías que provienen del norte hacia el Puerto de Barcelona, a partir de la noche de este viernes al sábado durante siete semanas para así poder garantizar la seguridad de los trabajadores que realizan actuaciones de obras en él y acortar los tiempos, después de que un desprendimiento el pasado enero obligara a intervenir.

Así lo ha explicado ante los medios este jueves el director de Construcción de líneas explotación Este de Adif, Àngel Contreras, que ha explicado que hasta ahora se llevaban a cabo las obras durante 12 horas, si bien en las otras 12 podían circular trenes.

No obstante, tras valorar la evolución de las obras, se ha decidido cortar la circulación total de este túnel para poder reforzarlo, especialmente en la "zona crítica", que es de unos 120 metros y en la que se están practicando trabajos de reparación y mantenimiento, a través de la instalación de unas redes en la bodega del túnel y unas chapas en el hormigón.

"Lo primero que tenemos que hacer es asegurar la zona. No podemos tener ningún riesgo hacia los trabajadores ni hacia las circulaciones", ha subrayado Contreras, que ha añadido que esta decisión permitirá agilizar las obras al máximo, para que todo sea más seguro que antes, con el objetivo de que entre mayo y junio hayan finalizado.

De hecho, los operarios han monitorizado los movimientos en el túnel a través de controles topográficos, y han detectado pequeños movimientos, llamados convergencias, que no están dentro de determinados umbrales considerados aptos, si bien ha indicado que esto no quiere decir que vaya a colapsar la estructura.

En cuanto al volumen de trenes, Contreras no ha concretado una cifra diaria de cuántos circulan por este punto, pero ha precisado que el pasado viernes fueron 28 los convoyes que lo atravesaron durante todo el día.

ALTERNATIVAS

Contreras ha explicado que el objetivo es ofrecer facilidades a los trenes de mercancías que hasta ahora podían circular por este túnel; por ello, para las circulaciones de ancho ibérico o convencional, además de las rutas habituales desde el sur por Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Vilafranca (Barcelona), se plantea como ruta alternativa la línea Montcada-Manresa-Lleida, aunque con algunas restricciones de carga y longitud.

Por otro lado, para los tráficos de ancho internacional, se mantiene como punto de origen y destino dirección Francia la nueva terminal de mercancías de La Llagosta (Barcelona).