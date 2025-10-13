Adif mantendrá interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo por las lluvias

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif prolongará hasta las 12.00 horas de este martes, 14 de octubre, la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la DANA Alice.

En un comunicado este lunes, Adif ha informado que ya ha movilizado a un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas (vía, catenaria y señalización) para reparar los daños "cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita".

"Entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) y tras las inspecciones realizadas se trabaja intensamente en ambas vías, donde se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños", ha añadido.

Por otro lado, y a causa de la caída este domingo de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló (Castellón), se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico y donde se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Finalmente, entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.