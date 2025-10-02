Adrián D. Bóveda, director del Festival B 2025: "No queremos ser un plan de vacaciones para turistas"

Reivindica el crecimiento orgánico del festival, que empieza este viernes

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival B, Adrián D. Bóveda, ha reivindicado un día antes del inicio del festival su carácter local y su voluntad de poner la música en el centro: "No queremos ser un plan de vacaciones para turistas ni una experiencia ultrasensorial".

Bóveda ha afirmado que el Festival B, que celebrará su 11 edición en el Fòrum de Barcelona de viernes a domingo, ha nacido y crecido "siempre de forma totalmente orgánica, sin apoyo financiero de ningún fondo de inversión".

Tendrá actuaciones de Amaia, Ralphie Choo, Alizzz, Cariño, Judeline, Rojuu, Hoke, Bb Trickz, Sticky M.A., Dillim, Mujeres, Barry B, Ouineta, Maria Jaume y El Petit de Cal Eril, entre otros.

El cartel presenta una mezcla de pop, electrónica, músicas urbanas, folk, rock y algunos casos música de raíz, lo que para su director es "una foto fija de lo que está sucediendo ahora mismo en las diferentes escenas independientes".

EL 'INDIE'

Aunque admite que el término independiente o 'indie' está "muy manido", para Bóveda implica haber crecido sin el empuje de la industria, sobre todo en los primeros pasos, tomando uno mismo las decisiones, a pesar de que la industria acabe llegando a todos lados.

"Amaia ha venido de la primera edición del regreso de Operación Triunfo, pero yo creo que incluso ahí es un caso en el que no ha renegado públicamente de ello pero sí ha sabido encontrar su camino y empezar de nuevo cuando se acabo eso", ha reflexionado el director, que explica así su presencia en el festival.

ESENCIA LOCAL

El director ve el festival como "un punto de encuentro para las clases creativas" de distintas disciplinas en Barcelona y ha reivindicado que los artistas son nacionales y el público objetivo es el barcelonés.

"Queremos un festival de música para amantes de la música, enfocado al público de Barcelona, y creo que este sigue siendo también uno de los retos que tenemos por delante de cara al futuro", ha señalado.

MÁS ELECTRÓNICA

El festival, que tiene permiso hasta la 1 de la mañana la noche del viernes, ha comisionado una programación en la sala Razzmatazz de Barcelona de la 1 a las 6 de la mañana, que incluye a Merca Bae, Mainline Magic Orchestra, Virtual Flavor, Bzzhound y Just Claudia, entre otros.

Bóveda ha explicado que la electrónica era uno de los géneros que no habían podido atender hasta el momento, y este año podido --"por fin"-- dedicarle un tercer día, domingo, en el que actuarán Metrika, Nusar3000, El Bugg, Parkineos, Sugar Free y John Talabot con una sesión de 5 horas.

"Yo creo que lo divertido del Festival B también es venir a descubrir cosas nuevas", ha dicho el director, que ha instado al público a sorprenderse con la parte baja y media del cartel, aunque también con la alta.

CUESTIÓN DE AFORO

Para esta edición, con los abonos y las entradas de sábado 'sold out', Bóveda prevé una asistencia total de 25.000 personas, ligeramente superior a la de 2024.

El Festival B es uno de los seleccionados en el concurso público del Fòrum de cara a 2026, 2027 y 2028, con permiso para programar conciertos nocturnos y con un aforo máximo de 30.000 personas.

El director ha aclarado que la idea es, en sus palabras, mantener un poco lo que hacen ahora, si bien es posible que aumenten mínimamente el aforo porque "el proyecto lo lleva pidiendo año tras año".

"Lo que nos permite este permiso es no tener esa espada de Damocles de tener que hacer 'sold out' todos los años y que el festival siga manteniendo la esencia", resume.