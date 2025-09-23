La Aemet prevé que el otoño en Catalunya sea cálido y "relativamente lluvioso"

El delegado territorial de la Aemet en Catalunya, Ramón Pascual, durante la presentación este martes en la Delegación del Gobierno en Catalunya - EUROPA PRESS

Este verano fue muy cálido, con una media de 23,3 grados y episodios de lluvias intensas

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este otoño en Catalunya será cálido, siguiendo la tónica de los últimos trimestres, y "relativamente lluvioso", con precipitaciones normales para esta época en la zona mediterránea.

Lo ha dicho este martes el delegado territorial de la Aemet en Catalunya, Ramón Pascual, en declaraciones a los periodistas después de presentar el balance del verano de 2025 y un avance de condiciones meteorológicas de este otoño.

La predicción de la Aemet para septiembre, octubre y noviembre es que las temperaturas estén "por encima de lo normal" en el conjunto de los tres meses y se esperan lluvias normales para la época, ya que asegura que el otoño es una de las épocas más lluviosas en muchas comarcas de Catalunya.

Sobre la sequía, ha afirmado que "ha desaparecido" en un periodo de 6 meses y que buena parte del territorio español no está en sequía y, sobre Catalunya, señala que las cuencas internas tienen casi un 74% de agua almacenada, un valor superior que la media de los últimos años, y añade que son buenos valores tras el verano.

VERANO DE 2025

Durante la presentación, la jefa de Climatología de la Aemet en Catalunya, Beatriz Téllez, ha señalado que el verano de 2025, en cuanto a temperaturas, ha sido "muy cálido" y, por tercera vez en la serie de 1940 a 2025, se superan los 23 grados, con una media 23,3 grados.

La temperatura media de junio (23,5 grados) fue más alta que la de julio (22,7 grados), algo que "no se había dado nunca", y similar a la de agosto (23,6 de media); y se registraron picos de temperatura entre el 10 de junio y el 2 de julio y entre el 9 y el 18 de agosto.

Además, prácticamente un tercio del verano, entre el 5 de julio y el 7 de agosto, se produjo un periodo prolongado con temperaturas moderadas "e incluso frescas en pleno verano".

LLUVIAS

En cuanto a las lluvias, este verano ha sido húmedo, con una media de 164 milímetros (164 litros por metro cuadrado), y "desde el 2020 no se superaba el rango de valores normales"; en cambio, en algunas zonas de Tarragona, como Tortosa, se registraron 27,2 milímetros de media y no se superaron los valores de referencia.

En junio hubo una media de precipitaciones de 19 milímetros (19 litros por metro cuadrado), en julio 92 milímetros (92 litros por metro cuadrado), y en agosto hubo 53 milímetros (53 litros por metro cuadrado)

Téllez señala que, al bajar la temperatura en julio, después de unas temperaturas muy altas en junio y un mar muy cálido, se produjeron precipitaciones en zonas muy amplias de Catalunya, "con una carácter mas otoñal" que propio del verano.

12 Y 23 DE JULIO

El jefe del grupo de Predicción y Vigilancia de Aemet en Catalunya, Ibai Campo, explica que hubo dos días de lluvias intensas, el 12 y el 23 de julio, para el conjunto de Catalunya, y están entre los más lluviosos que se han dado en los veranos "de este siglo".

Señala que llovió muy fuerte en la costa y en zonas prelitorales, y que hubo mucha actividad tormentosa sobre el mar, a causa de las temperaturas altas de junio pero también por el paso de una Dana el 12 de julio y de una vaguada de niveles medios-altos el 23 de julio.

Destacan las lluvias del 12 de julio en Vilafranca del Penedès, con 155,4 milímetros, o en Castellví de la Marca (Barcelona), con 116,5 "valores que no se habían registrado antes en estas estaciones" en verano.