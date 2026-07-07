Aena adjudica la redacción del plan para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona por 2,7 millones

Archivo - Varias personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat, a 19 de enero de 2023, en el Prat de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena ha adjudicado por 2,68 millones de euros los trabajos para la redacción del plan director y la evaluación ambiental estratégica del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona, según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes de la empresa a Europa Press este martes.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Mott MacDonald Spain e Idom Consultoría, Ingeniería y Arquitectura será así la encargada, por un plazo máximo de 5 años, de definir el plan director para ampliar la infraestructura y realizar la evaluación ambiental y estudios necesarios complementarios a la misma.

El objetivo del plan, ha detallado Aena, es garantizar el crecimiento "ordenado, seguro y flexible" de la infraestructura, que permita a la vez absorber los incrementos de tráfico previstos y dar respuesta a la futura demanda de movilidad bajo criterios de eficiencia operativa y sostenibilidad.

La previsión es aprobar el plan director a finales de 2029 después completar la evaluación ambiental y el proceso de tramitación y consultas con la Comisión Europea.

Tras la aprobación del plan se iniciará entonces la tramitación ambiental de los proyectos constructivos y podrá comenzar la ejecución de las actuaciones previstas, entre ellas, la ampliación de 500 metros de la tercera pista del Aeropuerto, la más próxima al mar, con el objetivo de que la ampliación finalice en 2033.