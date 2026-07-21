El aeródromo de la Cerdanya (Girona) reafirma su modelo "público, sostenible y de proximidad"

GIRONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeródromo de la Cerdanya (Girona) ha reafirmado su modelo "público, sostenible y de proximidad", así como el liderazgo de las instituciones del territorio en su gobernanza, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este martes.

Ha respondido de esta forma a las inquietudes expresadas al manifiesto 'Per una Cerdanya equilibrada, sostenible i ben respectada pel que fa al seu medi natural'.

La Conselleria ha asegurado que mantiene "la disposición al diálogo y la colaboración institucional" y ha dicho que espera elebrar una reunión para abordar estas cuestionas de forma directa y constructiva.