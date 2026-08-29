El Aeropuerto de Barcelona prevé 3.278 vuelos entre este sábado y el lunes

Archivo - Un grupo de personas esperan en el aeropuerto de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona prevé operar 3.278 vuelos comerciales entre este sábado y el lunes 31 de agosto, en la 'operación retorno' de finales de agosto.

Entre viernes y lunes, el aeropuerto ha programado 4.421 operaciones comerciales, un 2,2% más que las 4.326 previstas en el mismo período del año pasado, ha informado Aena en un comunicado.

Por jornadas, el viernes estaban previstas 1.143 operaciones, 1.073 este sábado, 1.082 para el domingo y 1.123 vuelos para el lunes.

La compañía explica que estos datos de operaciones están sujetos a los cambios de programación que puedan decidir las compañías aéreas.

Asimismo, estas jornadas están marcadas por la convocatoria de huelga del personal de servicios de asistencia en tierra de Groundforce, que afecta a la asistencia en pista y a la facturación de equipajes de varias compañías que operan en el aeropuerto catalán.