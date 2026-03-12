El Aeropuerto de Barcelona superó los 3,8 millones de pasajeros en febrero, nuevo "récord mensual"

Archivo - Una mujer camina con su maleta en una cita en el aeropuerto de El Prat, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha cerrado el mes de febrero con 3.895.934 pasajeros, lo que supone un aumento del 3,8% en relación con el mismo mes de 2025 y "un nuevo récord mensual", informa Aena este jueves en un comunicado.

Desde el inicio del año, el aeropuerto ha registrado 7.702.829 pasajeros, un 3,4% más que en el mismo periodo del año pasado, consolidando "otro récord".

De la cifra total de viajeros registrada en febrero, 3.887.362 correspondieron a pasajeros comerciales, un 3,7% más, de los que 2.910.190 se movieron en vuelos internacionales, lo que supone un 5,8% más que durante el mismo mes de 2025; asimismo, 977.172 pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales, lo que representa un 2% menos que en febrero del año pasado.

Desde que comenzó 2026, del total de pasajeros, 7.682.967 se han desplazado en vuelos comerciales, lo que representa un 3,3% más que entre enero y febrero de 2025.

De ellos, el número de viajeros internacionales ha sido de 5.734.046, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al mismo período del año pasado; en cuanto a los nacionales, han pasado por el aeropuerto 1.948.921 pasajeros, un 1,9% menos que en las mismas fechas de 2025.

Durante el mes de febrero se han gestionado 24.474 operaciones, lo que representa una subida del 0,2% respecto al mismo mes de 2025, y en el acumulado desde enero, la cifra de movimientos asciende a 49.011 vuelos, la misma cifra que en los mismos meses de 2025.

En cuanto a la carga, durante el mes pasado se transportaron 17.746 toneladas, un aumento del 24% en relación con el mismo mes de 2025 y un récord en un mes de febrero; entre enero y febrero se han registrado 33.357 toneladas, un 20,4% más que en el mismo período de 2025, marcando también un récord en el acumulado anual.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en febrero 41.011 pasajeros, mejorando un 5,6% los datos del año pasado; en cuanto a despegues y aterrizajes, se han efectuado 1.361 operaciones, un 14,4% más comparado con febrero del año pasado.

Desde principios de año, el aeropuerto ha alcanzado 76.473 viajeros y 2.653 operaciones, un 4,7% más.

REUS

El Aeropuerto de Reus (Tarragona), ha gestionado 681 pasajeros en febrero, un 34,1% más que en el mismo mes de 2025, siendo el acumulado del año 1.270 viajeros.

Con 1.298 operaciones gestionadas en febrero, un 9,4% más que en el mismo mes del año pasado, el aeropuerto ha registrado en lo que va de año un total de 2.360 movimientos de aeronaves.

SABADELL

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha cerrado el mes de febrero sumando 4.704 operaciones, un 4,6% más que en el mismo mes de 2025, registrando 8.913 movimientos en lo que llevamos de año.

Con 438 pasajeros gestionados en febrero, un 53,1% más que en febrero de 2025, por el aeropuerto se han movido en lo que va de año un total de 701 personas, un 18,2% más.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de febrero de 2026 con 25.434.678 pasajeros, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 218.751 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en 2025; y transportaron 119.929 toneladas de mercancía, un 7,3% más que en el mismo mes del año pasado.