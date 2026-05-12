El Aeropuerto de Barcelona superó los 5 millones de pasajeros en abril, un 4,1% más interanual

Archivo - Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El Aeropuerto de Barcelona registró 5.103.478 pasajeros en abril, lo que supone un aumento del 4,1% en relación con el mismo mes de 2025, siendo el acumulado desde inicio del año de 17.397.660 usuarios, cifra que también supone un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

De la cifra total de viajeros registrada en abril, 5.098.131 fueron pasajeros comerciales, un incremento del 4,2%, y de ellos, 3.861.750 se movieron en vuelos internacionales, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025.

Por otra parte, 1.236.381 pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales, cifra que representa un aumento del 5,5% respecto a abril del año pasado.

Desde enero, del total de pasajeros, 17.368.530 han viajado en vuelos comerciales, lo que supone un 4,1% más que entre enero y abril de 2025; de este total, 13.004.489, correspondieron a tráfico internacional con un incremento del 5,1% respecto al mismo período del año pasado.

En cuanto a los nacionales, en los cuatro primeros meses de 2026 han pasado por el aeropuerto 4.364.041 pasajeros, un 1,4% más que en las mismas fechas de 2025.

Durante el mes de abril se han gestionado 32.057 operaciones, lo que representa una subida del 3,9% respecto al mismo mes de 2025.

En el acumulado de los cuatro meses de 2026, la cifra de movimientos asciende hasta los 110.320 vuelos, un 1,9% más en comparación con los mismos meses de 2025.

Por lo que a carga se refiere, el mes pasado se transportaron 17.151 toneladas de mercancía, una cifra que supone un incremento del 9,0% respecto al año pasado, y entre enero y abril el volumen de carga alcanzó las 66.637 toneladas, un 11,4% más respecto al mismo período de 2025.

GIRONA-COSTA BRAVA

Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava registró en abril 2.726 operaciones, un 6,6% más que en abril de 2025, y en cuanto a pasajeros, registró 173.931 usuarios.

En el acumulado del año, el volumen de viajeros alcanzó los 314.663, mientras que el número total de operaciones se situó en 7.216.

REUS

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) registró en abril 129.828 pasajeros, lo que supone un incremento del 11,2%, mientras que el acumulado desde principios de año asciende a 145.594 viajeros, un 18,7% más que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la operativa, en abril se gestionaron 2.497 operaciones, y en lo que va de año un total de 6.730 movimientos de aeronaves, un 16,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

SABADELL

El Aeropuerto de Sabadell registró en abril 6.582 operaciones, lo que supone un 25,8% más que en abril de 2025, y en el acumulado del año, el número de movimientos asciende a 21.467 operaciones, un 12,5% más que entre enero y abril de 2025.

En cuanto a pasajeros, se contabilizaron 652 usuarios, un 68,2% más en comparación con abril de 2025, y en lo que va de año, el Aeropuerto suma 1.822 pasajeros.