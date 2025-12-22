Afectaciones en cuatro carreteras catalanas de provincias de Girona y Barcelona por hielo y nieve

Archivo - La nieve cubre la carretera, a 7 de febrero de 2023, en Vic, Barcelona, Catalunya (España). - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro carreteras de las provincias de Girona y Barcelona sufren afectaciones este lunes por la tarde por nieve y hielo que dificultan su circulación, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Concretamente, hay restricciones para vehículos de tercera categoría (como motocicletas y ciclomotores) en la N-260 entre Planoles y Guils de Cerdanya, y en la N-260r en Bellver de Cerdanya (Girona).

Por otro lado, en la BV-4031 entre Castellar de N'Hug (Barcelona) y Toses (Girona) son obligatorias las cadenas y en la GIV-4016 en Toses hay nieve y hielo en la calzada.