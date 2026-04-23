La Affac rechaza el plan piloto de la Generalitat de introducir mossos en escuelas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) ha rechazado el proyecto de la Generalitat de introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en centros educativos de las zonas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Valh d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

En un comunicado, ha considerado "profundamente desacertado y alejado de las necesidades reales de los centros educativos catalanes", y ha subrayado que las fuerzas de seguridad tienen como función el ejercicio de la autoridad y la fuerza y no el acompañamiento educativo ni la construcción de convivencia.

Ha afirmado que lo que necesitan los centros son "recursos estables, profesionales especializados y políticas valientes de reducción de desigualdades, y no una respuesta de seguridad".