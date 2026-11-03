Affac registra una petición a Educació en que pide una solución que garantice las colonias escolares

Archivo - Varios niños en las mesas de un colegio - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) - Las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) han registrado una petición de 391 asociaciones de familias de alumnos (AFA) de toda Catalunya en que piden al Departamento de Educación una solución para garantizar las salidas y colonias escolares, informan en un comunicado este martes.

La iniciativa responde a la "preocupación" de las familias ante la cancelación o no programación de estas actividades en diversos centros en el marco de las reivindicaciones de los profesionales del sector y la entidad defiende que las salidas y colonias son una parte importante de la educación del alumnado.

"Las familias no queremos que se contraponga el derecho del alumnado a una educación de calidad con los derechos laborales de los profesionales. El Departamento debe asumir su responsabilidad, reanudar las negociaciones y aportar soluciones", señala el presidente de la Affac, Jordi de Carreras.

También exigen recursos y orientaciones claras para los centros, garantías de equidad para que todo el alumnado pueda participar y un calendario de actuación con mecanismos de seguimiento, además de solicitar una respuesta escrita del Departamento y el establecimiento de un espacio de interlocución con la entidad.

Más allá de esta petición concreta, la aFFaC insta al Departamento a reanudar las negociaciones con los representantes de los profesionales de la educación y a abrir un espacio de diálogo con el conjunto de la comunidad educativa para abordar los "retos" del sistema educativo público.