Imagen de los premiados - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora AFFRA ha ganado el Premio del Jurado de la 7 edición del concurso de talentos emergentes PortAutors-es, organizado por el Port de Tarragona, ha informado la entidad en un comunicado.

Nacida en Badalona y vinculada desde muy joven a la escena musical de Barcelona, AFFRA descubrió el canto a través de las 'jam sessions', y ha formado parte de 'Lo más puro', proyecto multidisciplinar junto a Kevin Lisbona, Aina Ortega e Iñaki Nazabal, y actualmente desarrolla SOROCHE junto al guitarrista Daniel Felices, además de acompañar a Queralt Lahoz como corista.

Como ganadora de la máxima categoría, AFFRA actuará en 2027 en diversos festivales y ciclos musicales, entre los que destacan el Espai Jove Kesse, las Festes de Santa Tecla, la final de PortAutors-es, l'Altacústic, el Festival Accents y l'Eufònic.

RESTO DE PREMIADOS

El Premio del Público ha recaído en la votación popular en Leyre Estruch, joven cantante y compositora catalana que explora la canción de autor desde el folk, el jazz, el bolero y la música de raíz y brasileña.

Por su parte, el finalista suplente Biel Sauret ha obtenido el Premio al Artista Local como mejor finalista de la demarcación de Tarragona.

Celobert ha sido distinguido con el Premio Port Tarragona con su propuesta que transita entre el 'indie-pop' y el folk, con guitarras de rock y experimentación electrónica, para abordar historias compartidas entre generaciones, y como ganadores podrán producir un videoclip profesional en espacios singulares del recinto portuario tarraconense.

PREMIO FIM VILA-SECA E INICIATIVAS

La única categoría que queda por resolver tras la final es el Premio FIM Vila-seca, cuyo ganador se anunciará próximamente y podrá actuar en la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca (FIM) 2027.

Más allá del certamen, PortAutors-es impulsa iniciativas para dar continuidad a la proyección de los participantes, como el Proyecto Familia PortAutors, que mantiene el vínculo entre concursantes de distintas ediciones; sesiones formativas impartidas por profesionales del sector musical para reforzar competencias artísticas y profesionales; y PortAutors en Xarxa, orientado a fomentar la colaboración entre festivales, programadores y espacios culturales.