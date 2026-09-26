La agencia literaria Sandra Bruna cumple 25 años: "Los cambios en el sector han sido enormes"

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BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia literaria Sandra Bruna ha cumplido 25 años de trayectoria, representa en la actualidad a unos 170 autores y ha puesto en marcha herramientas para el acompañamiento de escritores: "Los cambios en el sector han sido enormes", ha dicho su fundadora.

Sandra Bruna ha explicado a Europa Press que comenzó a trabajar en el sector junto a la agente Mercedes Casanova, con la que estuvo 10 años, y que posteriormente, en 2001, decidió emprender abriendo Sandra Bruna Agencia Literaria.

"Antes los manuscritos los llevabas encuadernados a Correos; ahora se envían con un click", ha bromeado sobre los cambios tecnológicos en el sector.

Ha subrayado que la figura del agente literario es poco visible, se conoce el autor y la editorial, pero no tanto a la persona que está en el medio que ejerce "de puente, de intermediario, que está en las negociaciones".

IA

Ha explicado que en su modelo el agente tiene ahora "mucha más implicación", no se limita a poner en contacto y firmar el contrato, sino que está presente en todo el proceso para poder dar su opinión, una cosa que antes era inaudita.

Preguntada sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA), ha afirmado que por suerte ahora se puede detectar los manuscritos que le llegan escritos ayudados por ella, pero que es una tecnología que evoluciona y que se debe regular, que "puede servir para cosas buenas, pero se debe ir con cuidado".

AUTORES

La agencia tiene un catálogo de unos 170 autores entre los que figuran Alejandro Palomas, Maria Barbal, Francesc Miralles y Nadia Ghoulad (en sus inicios también estuvo Ildefonso Falcones), a lo que suma hacer de coagencia para autores extranjeros como ha sido el caso del fenómeno Rebecca Yarros.

Bruna ha dicho que el agente literario es el primer escalón de lectura y debe estar atento a aquello que funciona en otros mercados, principalmente el norteamericano que sigue marcando la tendencia, para ir un poco por delante.

La fundadora de la agencia ha asegurado que reciben unos 50 manuscritos mensuales, un volumen muy alto, y ha explicado que han puesto en marcha Bruna Talent, un servicio de pago que ofrece un informe de lectura para los autores que está funcionando "muy bien".

Bruna ha dicho que si el informe de lectura es positivo, lo valoran en la agencia para su representación, pero que si finalmente no cristaliza, es un instrumento que permite al autor tener una herramienta de presentación en su camino dentro del mundo editorial.