Agents Rurals tratan de evitar que los jabalíes salgan del epicentro de la PPA hacia el norte

El cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat teme que los jabalíes se puedan desplazar del epicentro de la zona donde se detectó la peste porcina africana (PPA) --un primer perímetro de seis kilómetros entre Sant Cugat y Cerdanyola (Barcelona)-- y lo hagan por el norte, facilitando así la propagación de la enfermedad.

"El peor escenario sería que se nos abriera la enfermedad hacia el centro de Catalunya", ha explicado este miércoles en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press el inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, que ha señalado que esta vía de salida sería en dirección Matadepera (Barcelona).

Por ello, ha afirmado que se están instalando barreras físicas para detectar posibles movimientos de estos animales, con el apoyo de los Mossos d'Esquadra que vigilan posibles pasos físicos por la noche, además de repelentes químicos para tratar de contener la enfermedad en esta zona, donde los casos positivos ascienden a nueve.

Mur ha señalado que el escenario más favorable, en caso de que los animales se desplacen y puedan propagar la enfermedad, sería en dirección Collserola, ya que según él, acabarían desplazándose hacia Barcelona y hacia el mar: "Aquí prácticamente el problema se acabaría porque es más difícil la expansión", ha dicho.

Para la vigilancia de estos animales se están utilizando unidades a pie, drones de vigilancia nocturna y la unidad canina.

Por otro lado, el Mur ha indicado que "están preparados" ante las recomendaciones que provengan del Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea sobre los mecanismos de control que se deben emplear para capturar a los animales y en qué zonas.

"Estamos preparados, tenemos los recorridos listos y los sistemas de captura masiva preparados, pero necesitamos que nos digan dónde los podemos utilizar y cuáles son los métodos que podemos utilizar para el sacrificio", ha subrayado el responsable de los agentes rurales, que ha negado que se hayan iniciado las capturas, por ahora.

El inspector jefe se ha mostrado optimista al afirmar que la primera prospección inicial para detectar posibles animales infectados se ha concentrado en una zona que está delimitada por la AP-7, la C-58 y la C-16: "Son oportunidades que estas infraestructuras nos dan para contener la infección aquí", ha señalado.

Paralelamente, ha dicho que los agentes rurales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), está peinando la zona, en la que han encontrado unos 50 animales muertos, que se analizarán para confirmar si están infectados por la PPA o no.