Agents Rurals usa drones con cámaras térmicas para buscar jabalís en el epicentro de la PPA

Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Torrefarrussa, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

Sobre el terreno hay unos 500 efectivos que siguen peinando la zona

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Agents Rurals está utilizando drones con cámaras térmicas que permiten localizar jabalís vivos o muertos en el epicentro de la zona afectada por la peste porcina africana (PPA), donde también sobrevuelan la zona dispositivos de Mossos d'Esquadra y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo ha explicado desde el centro de mando en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a los medios el responsable del grupo de apoyo aéreo del cuerpo, el subinspector Quico Rivera, que ha indicado que los equipos de tierra ya han peinado el radio principal de seis kilómetros, y que ahora se encargan de tratar de localizar cadáveres a través de las cuadrículas asignadas.

"Los drones van muy bien porque permiten hacer una ubicación precisa del animal, y en caso de encontrar un ejemplar muerto o con síntomas de la enfermedad porque está herido, entonces se activaría el grupo de apoyo", ha explicado Rivera, que ha añadido que en este caso se sacrificaría y se extraería con un equipo específico que emplea todas las medidas de bioseguridad correspondientes.

Sobre el terreno hay unos 500 efectivos, entre la UME, Guardia Civil, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat, así como las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), además de equipos caninos, con previsión de que este jueves se sumen canes de los Agentes Rurales de la Comunidad de Madrid.

50 EJEMPLARES MUERTOS

Este miércoles Agents Rurals informó del hallazgo de 50 ejemplares muertos, sobre los que el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que la mayoría son negativos en PPA, si bien Rivera ha indicado que pueden haber muerto por otras enfermedades endémicas de la zona, como por ejemplo la tuberculosis.

Además, ha señalado que desde hace tiempo los agentes rurales recogen cadáveres de jabalís para realizar un control, por lo que lo único que ha aumentado es el volumen de animales muertos que se están encontrando, también por el incremento de llamadas de la ciudadanía, que según Rivera "está colaborando".

FACTOR DE TRANSMISIÓN

Por otro lado, Rivera ha recordado a la ciudadanía no salir a pasear en la principal zona donde está realizando la búsqueda, ya que es seguro que el factor de transmisión o de expansión de la enfermedad son las personas, según él.

De hecho, ha señalado los neumáticos de los vehículos, la ropa o la suela de los zapatos que hayan podido entrar en contacto con secreciones o heces de los animales como posibles factores de transmisión de la PPA: "Tal vez no le damos la importancia que tiene, pero son muy importantes", ha concluido.