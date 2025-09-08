El Àgora Cívica en Barcelona programa más de 100 actividades y debatirá sobre derechos culturales

Alexandra Xanthaki, Patrice Meyer-Bisch y Justin O'Connor participarán en la cita

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Àgora Cívica, que se celebrará del 26 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona, por la Conferencia de la Unesco Mondiacult 2025, ha programado más de 100 actividades abiertas y debatirá sobre derechos culturales, la IA y la creatividad y la diversidad lingüística.

Se trata de un gran foro abierto a la ciudadanía y a los agentes culturales de todo el mundo y, con él, Barcelona "se convertirá en el epicentro internacional del debate cultural", informa el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado este lunes.

Impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ministerio de Cultural, el Àgora Cívica "sitúa la cultura como derecho fundamental y como motor de transformación social".

Entre las actividades, habrá mesas redondas, debates, talleres, ponencias y acciones participativas y se contará con personalidades destacadas del ámbito cultural internacional, como la relatora de la ONU sobre derechos culturales, Alexandra Xanthaki; o el filósofo Patrice Meyer-Bisch (Declaraicón de Friburgo).

También estará el autor del libro 'Culture is not an industry', Justin O'Connor; Daisy Fancourt; Jorge Melguizo; Maria Arnal o Alison Tickell; entre otros.

6 "RETOS" CULTURALES

Uno de los ejes temáticos de la cita son los derechos culturales, para situar la cultura como derecho fundamental, y, por ello, el Ministerio de Cultura presentará su Plan de Derechos Culturales; la Generalitat su futura ley; y también se presentará la Declaración de Barcelona, documento promovido por la Diputación de Barcelona.

Otros ejes temáticos son la diversidad cultural y lingüística; las tecnologías y la IA; la cultura y la paz; las ciudades y el Objetivo específico de cultura dentro de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible post 2030; y los ecosistemas de la cultura.

El Ágora Cívica integrará el 11 Encuentro Cultura y Ciudadanía, un programa del Ministerio de Cultura que promueve la participación ciudadana y los derechos culturales; así como las jornadas Culturopolis, sobre la dimensión cultural de los derechos humanos; y el Àgora en Xarxa, que recogerá iniciativas independientes.

También tendrán un papel destacado los gobiernos locales de todo el mundo, con la colaboración con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU): como miembro de esta red, Barcelona acogerá la 6 Cumbre de Cultura de la CGLU, que pondrá en valor el papel de las ciudades en el liderazgo de políticas culturales transformadoras.