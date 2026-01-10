Los agricultores levantan el bloqueo de la A-2 en Lleida, que abrirá cuando esté limpia

Quema de neumáticos de los agricultores franceses, que cortan la A9 en el sur de Perpignan (Francia) este jueves por la mañana, los cuales son apoyados en Catalunya por agricultores locales, que cortan la AP-7 entre Figueres y Vilademuls (Girona) - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

LLEIDA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores que cortaban la A-2 en Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida) en protesta contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur han levantado el bloqueo este sábado sobre las 12 horas, en cuya vía se podrá circular con normalidad cuando las tareas de limpieza finalicen, informan fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

No obstante, los cortes en las otras carreteras catalanas como en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y la T-11 y la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona siguen activos hasta este domingo, como mínimo.

En este sentido, fuentes de Revolta Pagesa explican a Europa Press que para este domingo hay prevista una marcha lenta de tractores en el centro de Tarragona, que se iniciará a las 12.00 horas en la plaza Imperial Tàrraco y recorrerá diversos puntos de la ciudad.