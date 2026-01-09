Los agricultores mantienen los cortes en 5 vías de Catalunya este viernes

Varias personas cortan la carretera durante una protesta, a 8 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores siguen cortando un total de 5 vías en Catalunya, al menos una en cada una de las 4 provincias catalanas desde este viernes a primera hora.

En concreto, las carreteras cortadas son la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) en sentido Barcelona; la C-16 entre Berga y Olvan (Barcelona) y la T-11 y la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los agricultores han iniciado las movilizaciones este jueves en diferentes puntos del territorio catalán para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en apoyo a sus compañeros franceses, que desde este jueves a primera hora han cortado la A-9 en el sur de Perpignan (Francia).