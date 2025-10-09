Catalunya prevé acabar de suministrar un primer lote de vacunas de DNC en dos días

Archivo - Una vaca - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Priorizará un primer radio de 5 kilómetros y llegará un segundo lote a finales de semana

LLEIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha empezado a vacunar de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) con un primer lote de viales que ha recibido este jueves y que prevé suministrar en dos días.

"Este mediodía ha llegado ese primer lote de vacunas que nos ha permitido inmediatamente empezar con el proceso", ha explicado en rueda de prensa en Lleida la directora general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat, Rosa Altisent.

Así, el plan de vacunación de la Generalitat pasa por priorizar el ganado que está en el radio de 5 kilómetros de los tres casos detectados en el Alt Empordà (Girona), así como en un radio más amplio de 20 kilómetros.

"Este inicio de vacunación es una muy buena noticia", ha celebrado la directora general, que defendido que la Generalitat ha proporcionado a los agricultores todas las herramientas posibles para hacer frente al contagio.

El objetivo final es abarcar hasta un radio de 50 kilómetros, donde hay más de 90.000 animales, entre vacas lecheras y dedicadas a la producción de carne, de 700 granjas, que deben vacunarse.

Según Altisent, la Generalitat prevé recibir a finales de semana, aunque no tiene una fecha exacta, el segundo lote de viales, que serán "suficientes" para vacunar a todos los animales.

Asimismo, ha asegurado que han desplegado todos los recursos posibles para mantener el ritmo de vacunación que prevén tener durante los dos primeros días, así como para que el proceso sea "lo más rápido posible".

ENFERMEDAD CONTAGIOSA

Se trata de una enfermedad muy contagiosa que afecta a la productividad de los animales, pero que no supone ningún peligro para las personas --ni por contacto ni por consumo de productos--, ni para otros animales, salvo los búfalos.

Por este motivo, Altisent ha recordado que se ha prohibido el movimiento de ganado en toda la demarcación de Girona.