El histórico restaurante barcelonés Casa Tejada inicia una nueva etapa

El local barcelonés - CASA TEJADA

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El histórico restaurante barcelonés Casa Tejada ha presentado este miércoles su nueva etapa, con una reforma del local y de su propuesta gastronómica.

El local se fundó en la calle Tenor Viñas en 1964, desde cuando se ha hecho tradicional por sus tapas, y desde 2018 está integrado en el grupo Goût Rouge, de la mano del cocinero Romain Fornell.

La carta renovada es mediterránea, con entrantes, pastas, risottos y platos principales que combinan la tradición italiana con matices franceses, catalanes y de toda España.