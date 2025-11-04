AIMPLAS y AIPC se unen para impulsar la competitividad y la innovación de la industria del plástico

Archivo - Un hombre rellena una botella de plástico - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS) y la Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC) han firmado un acuerdo de colaboración para promover la competitividad de la industria catalana del plástico, potenciar la innovación y fomentar la sostenibilidad, informan este martes en un comunicado conjunto.

Mediante este acuerdo, las empresas asociadas a la AIPC accederán, en condiciones preferentes, a los servicios, infraestructuras y programas formativos de AIMPLAS, centro tecnológico especializado en investigación, desarrollo e innovación en materiales poliméricos.

La colaboración favorecerá, además, el impulso de proyectos conjuntos de I+D+i e iniciativas orientadas a la transición ecológica del sector.

Según el presidente de la AIPC, Fabiano Asensi, "este acuerdo marca un hito para el sector" y asegura que la colaboración con AIMPLAS permitirá ofrecer a sus asociados nuevas oportunidades para mejorar su competitividad, innovar en procesos y avanzar hacia una industria más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, en sus palabras.

Entre las presentaciones, destacan la formación especializada con tarifas reducidas en cursos y programas de AIMPLAS, acceso preferente y descuentos en jornadas técnicas y seminarios, participación en proyectos conjuntos de I+D+i, asesoramiento técnico y conocimiento experto en calidad, productividad y sostenibilidad, y mayor visibilidad en espacios de networking.