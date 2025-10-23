El Aina Challenge impulsa 22 soluciones para fomentar la adopción de la IA empresarial en catalán

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aina Challenge ha impulsado hasta el momento 22 soluciones innovadoras para fomentar la adopción de la inteligencia artificial (IA) empresarial en catalán, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Este programa tiene el objetivo de acelerar el uso y desarrollo de herramientas de IA en catalán y está impulsado y financiado por la Generalitat, y coordinado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

El concurso ha seleccionado a 18 empresas que tendrán un plazo de tres meses para desarrollar la prueba beta de sus soluciones, usando los recursos del Projecte Aina.

El plan pone a disposición de las empresas herramientas desarrolladas en el BSC para que puedan probar sus proyectos de aplicaciones y servicios.

Las propuestas presentadas tocan temas como la atención social, la justicia, la salud, la educación, el turismo, el audiovisual o la administración pública.