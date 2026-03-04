Aina Vidal (Sumar), sobre el 'no' a la guerra de Sánchez: "Estoy orgullosa del presidente"

La diputada de Sumar Aina Vidal interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha defendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que afirmara la mañana de este miércoles que el posicionamiento de España en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel es el 'no' a la guerra: "Por primera vez, estoy orgullosa del presidente de España ante una situación y un contexto internacional tan complicado".

"Ahora tenemos un gobierno que actúa de una forma completamente diferente (en referencia a la guerra de Irak, cuando José María Aznar era presidente) y lo que hace es reivindicar, evidentemente, la paz, además de poner aquellos elementos para hacerla posible", ha sostenido en una entrevista en '3Cat' recogida por Europa Press.

Vidal ha subrayado que "todo el mundo ha visto la contundencia del gobierno de España respecto a las amenazas del gobierno americano" y ha afirmado que el ejecutivo está totalmente cohesionado, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya desmentido a la Casa Blanca, después de que su portavoz haya dicho que España habría accedido a cooperar militarmente con Estados Unidos.