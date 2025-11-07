Aitana, Sílvia Orriols, Cubarsí, Pedri, Raphinha, León XIV y Joan Dausà, nuevos 'caganers'

GIRONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Caganer.com ha creado para este año los 'caganers' de los cantantes Aitana y Joan Dausà, los futbolistas Pau Cubarsí, Pedri y Raphinha, Mortadelo y Filemón, el papa León XIV, el diseñador de moda Karl Lagerfeld, el tenista Jannik Sinner y el motociclista Àlex Márquez.

Lo ha anunciado este viernes la empresa, que ha señalado que con las nuevas figuras se eleva a 750 los 'caganers' de su catálogo, la cifra más alta en los 33 años de existencia, informa la compañía en un comunicado.

Otras novedades de este años son las figuras de Rocky Balboa, Vito Corleone, Calamardo y Patricio, Zipi y Zape, Mickey y Minnie Mouse, Labubu y Rick y Morty.

El escultor y copropietario de Caganer.com, Marc Alós, ha celebrado que por primera vez tienen 750 figuras disponibles en el catálogo, y ha dicho que a lo largo de los más de 30 años de la compañía han creado más de 1.000.

La empresa catalana Caganer.com prevé superar los 3 millones de euros de facturación durante este ejercicio, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 35% respecto al año pasado, gracias a su plan de expansión e internacionalización, que pasa por abrir en 2026 en París (Francia) su primera tienda fuera de España.