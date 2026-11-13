Aizcorbe (Vox) acusa a Junts de poner a Puigdemont en el centro y abandonar a los catalanes

Juanjo Aizcorbe, Jorge Buxadé y Joan Garriga - VOX

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha acusado al independentismo de anteponer sus intereses a los problemas de los ciudadanos y ha asegurado sobre Junts y su líder, Carles Puigdemont: "Junts nunca puso a Catalunya en el centro. Puso a Carles Puigdemont en el centro y dejó abandonados a millones de catalanes".

Lo ha dicho este viernes en un acto en el barrio barcelonés de Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu, junto al presidente provincial de Vox en Barcelona y portavoz en el Parlament, Joan Garriga, y el líder de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha informado el partido en un comunicado.

Aizcorbe también ha criticado a Junts y PSOE por sus acuerdos políticos: "Hay que tener muy poca vergüenza para decir que el dinero de los catalanes debe quedarse en Catalunya después de ocho años apoyando a Pedro Sánchez", y ha reivindicado que proyecto de Vox sí pone a los españoles en el centro de todas las políticas públicas, según él.

BUXADÉ Y LAS PENSIONES

Buxadé ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez y a partidos que le han apoyado del deterioro de los servicios públicos, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades de acceso a la vivienda, asegurando que han sido "cómplices de todas y cada una de sus políticas".

El dirigente europeo ha señalado al Ejecutivo socialista como el principal peligro para el futuro de las pensiones: "El riesgo para las pensiones es votar al Partido Socialista", y ha defendido que la única garantía de que se sigan pagando es crear riqueza.

Ha rechazado que España deba asumir la atención sanitaria de todo el mundo; ha defendido la prioridad de los españoles y de los extranjeros que residen y trabajan legalmente en España, y ha abogado por un plan de retorno para jóvenes emigrados, así como por medidas de desregulación para autónomos y empresarios.

BARRIOS TRABAJADORES

Garriga ha asegurado que la izquierda ha abandonado a los barrios trabajadores y ha asegurando que, durante décadas, el socialismo se creyó dueño de este voto, pero que "se acabó su monopolio", según él.

Finalmente, el dirigente provincial ha defendido la prioridad nacional para que quienes llevan toda la vida trabajando y cotizando tengan preferencia en la vivienda protegida, las guarderías y las ayudas sociales, y ha reclamado medidas contundentes contra la ocupación, la delincuencia y la inmigración ilegal para reforzar los servicios públicos.