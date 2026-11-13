Aizcorbe (Vox) pide al electorado del PSOE votar en blanco para no "legitimar la corrupción"

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

"Queremos acabar con el Ministerio de Igualdad para que haya igualdad"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha instado a los votantes socialistas a "que voten en blanco como el propio Felipe González ha manifestado porque, si no, es legitimar la corrupción, la mafia y la ruina".

"Yo haría un llamamiento a tanta buena gente del PSOE a que se lo piense. Que no nos vote a Vox, que no vote al PP, que no vote a Junts, que no vote a otra fuerza política si no quieren", ha dicho en declaraciones a periodistas este viernes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Aizcorbe ha criticado "un no parar de noticias que marcan el estilo y la forma de este Gobierno".

Lo ha dicho tras señalar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la vinculación que supuestamente habría mantenido el PSOE con el que fue chófer ocasional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del partido de 2017, Cristian Corvillo, detenido la semana pasada.

También se ha referido a la citación como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio, y lo ha tildado de "inaudito".

"Estos casos hacen insoportable que este Gobierno siga adelante", ha agregado, y ha situado a Vox y su defensa de la prioridad nacional, la desregulación en el ámbito económico y una rebaja fiscal como alternativa.

IGUALDAD E INMIGRACIÓN

Por otra parte, el candidato de Vox ha insistido en la voluntad de su partido de eliminar ministerios como el de Igualdad, y ha subrayado: "Queremos acabar con el Ministerio de Igualdad para que haya igualdad".

"Se ha entrado a registrar por la UCO y por las fuerzas del orden público la sede del Ministerio de Igualdad ante una posible defraudación en las famosas pulseras que dejaron desprotegidas, este que se dice el Gobierno más feminista de la historia, a las mujeres", ha agregado.

Finalmente, ha defendido que "aquellos que han venido de fuera a delinquir, fuera, y si han de cumplir sus condenas que las cumplan en sus países".

"Todos aquellos que están de forma ilegal, fuera, en beneficio y en defensa, precisamente, de todos los españoles y de todos los inmigrantes que están legalmente en España. Pero no cabe ni uno más", ha zanjado.