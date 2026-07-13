Alamany afirma que en ERC son "optimistas" de cara a la sentencia del TJUE sobre la amnistía

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que en su partido son "optimistas" ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de este jueves sobre la Ley de Amnistía, y creen que será favorable a su aplicación.

"Esperemos que esta semana podamos ver un poco la luz, que el TJUE nos dé la razón y ponga en evidencia un Estado que debería tener vergüenza de sus déficits democráticos", ha dicho este lunes en rueda de prensa.

También ha sostenido que en España hay "un boicot judicial a la democracia", y ha deseado que la sentencia del TJUE ponga un espejo ante el Estado y que se aplique la Amnistía de una vez por todas.

Preguntada por si confía en que el Tribunal Supremo (TS) aplique la Amnistía en caso de que el TJUE lo dictamine, ha respondido: "A los independentistas el Estado en general no nos pone nunca las cosas fáciles, ni aplicar leyes, ni resoluciones judiciales. Sabemos que esta es una lucha que habrá que continuar haciendo".

EMPLAZA A JUNTS

Sobre la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el nuevo modelo de financiación, ha vuelto a instar a Junts a no "castigar al país con sus votos" en contra de la nueva financiación.

"Pedimos a Junts que no castigue al país y le obligue a renunciar a 5.000 millones de euros más por puro pánico electoral a Aliança Catalana", ha dicho en alusión a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que situaba al partido de Sílvia Orriols en tercera posición en estimación de voto, por delante de Junts.

MARIANO RAJOY

También le han preguntado por la polémica sobre las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el origen de los jugadores de la selección francesa de fútbol.

Alamany ha ironizado con que "por una vez que Mariano Rajoy sabe encajar sujeto, verbo y predicado, va y le sale una barbaridad como esta".

BEGOÑA GÓMEZ

Y la dirigente republicana se ha referido además al posible juicio con jurado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Ha asegurado que los independentistas saben cómo "la justicia abusa de su capacidad sobre la realidad", y ha lamentado que el PSOE lo esté empezando a vivir en su propia piel.