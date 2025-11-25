Alamany (ERC) acusa a PP, Vox y AC de ser "cómplices de agresores y asesinos"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha criticado que PP, Vox y Aliança Catalana (AC) "con su negacionismo son cómplices de agresores y asesinos".

En declaraciones este martes antes de participar en la manifestación por el 25N, Día Internacional para Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha afirmado que "el movimiento feminista está llamado no solo a resistir, sino a ir a la ofensiva y a pedir cambios estructurales".

Además, la dirigente republicana ha llamado a los jóvenes a que "no bajen los brazos, que no se resignen ante los discursos de odio" y ha reivindicado Catalunya como líder en avance de derechos feministas y LGTBI.