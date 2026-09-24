Alamany (ERC) defiende idear propuestas útiles para la gente y no "utilizar la oleada reaccionaria"

Alamany en declaraciones a los medios este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y presidenta republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha defendido proponer soluciones útiles a los problemas de la gente en vez de "utilizar la oleada reaccionaria" para beneficiarse políticamente.

"Lo mejor que podemos hacer es que haya fuerzas con propuestas útiles y efectivas para generar esperanza e ilusión", ha sostenido en declaraciones a los medios este jueves tras la llegada de la comitiva municipal al Ayuntamiento después de la misa de La Mercè.

Así se ha expresado tras la publicación de 'El Periódico de Catalunya' de una encuesta del Gesop sobre las próximas elecciones municipales, que otorga al PSC la victoria con 9-10 concejales, seguido por ERC con 6-7 y BComú, Junts y AC con 5-6.

Para Alamany, la encuesta evidencia el "desgaste del PSC", al que ve a remolque de las propuestas de los republicanos ya que, según ella, le cuesta encontrar soluciones a los principales problemas de los barceloneses.

De este modo, ha asegurado que los resultados del sondeo culminan la tendencia al alza de ERC y se ha erigido como la "alternativa" progresista a Collboni, asegurando que en los próximos comicios van a por la victoria y la alcaldía.