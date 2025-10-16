Alamany (ERC) descarta que el acuerdo para las cuentas de Barcelona facilite las de la Generalitat

Archivo - La líder en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Insta a Collboni a buscar el apoyo de BComú para los Presupuestos municipales

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha descartado que el acuerdo entre su formación y el gobierno municipal para los Presupuestos de 2026 facilite la negociación para las futuras cuentas de la Generalitat, también liderada por el PSC: "No tiene nada a ver".

"Nada que ver, porque una cosa es la realidad de Barcelona y los acuerdos que se llegan a nivel municipal en la capital del país, que son muy importantes, y la otra, los deberes que debe hacer el presidente del Govern", ha dicho al preguntársele por ello en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press este jueves.

Asimismo, ha afirmado que sí que hay una vinculación entre la política catalana y la española en la negociación presupuestaria, pero no en el ámbito municipal, y ha reprochado al presidente catalán, Salvador Illa, que gobierne Catalunya "como si fuera una gestoría y una comunidad autónoma más".

ACUERDO MUNICIPAL

Respecto al acuerdo con el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para apoyar su propuesta de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales, ha asegurado que su formación no ha venido a "salvar las cuentas de nadie, sino a recuperar la identidad de la ciudad", especialmente en lo que se refiere a la vivienda.

Alamany también ha incidido en su propuesta para crear un Fondo de Retorno Turístico para garantizar más inversiones en los barrios en los que "se sufre más el impacto y la despersonalización de la falta del comercio de proximidad a raíz de la huella del turismo".

APOYOS

También ha sostenido que no es trabajo de ERC buscar los apoyos que le faltan al consistorio para aprobar las cuentas y ha instado a Collboni a buscar el de BComú: "De él depende el éxito o el fracaso de este presupuesto".

Finalmente, ha descartado "absolutamente" que los republicanos entren en un hipotético gobierno municipal en coalición.