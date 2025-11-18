Alamany (ERC) insiste en financiación singular tras el "expolio fiscal del 8% del PIB" en Catalunya

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha insistido este martes en la financiación singular para Catalunya --un día después de la reunión de las CCAA y el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)-- tras el "expolio fiscal del 8% del PIB" en Catalunya.

"Necesitamos un nuevo modelo de financiación que nunca se acaba de materializar. Y no lo queremos para tener más dinero porque sí, sino para recuperar aquello que es nuestro y ponerlo al servicio de la gente. Y este debate tiene todavía más sentido, si afrontamos dos elementos más: hay dinero que no llega nunca y, a la vez, el que ya tenemos se tiene que aprovechar mucho mejor", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press.

Ha afirmado que en Catalunya hay dinero pero ha lamentado que "no todo el mundo paga los impuestos que les tocaría", ejemplificándolo en los más ricos y las grandes empresas, quienes, a su juicio, utilizan mecanismos para evadir y eludir impuestos que no tienen los pequeños empresarios o los trabajadores.

Ha criticado el "castigo doble" contra el ciudadano catalán por, según ella, pagar por quien se marcha a España por el déficit fiscal y pagar más de promedio en comparación con el esfuerzo fiscal de quien más tiene.

"Hace falta una nueva financiación, sí. Pero también hace falta una nueva manera de gobernar: moderna, sin miedo y con la mirada puesta en la gente que hace que este país funcione cada día. El dinero está. Lo que hace falta ahora es recaudarlo nosotros, y distribuirlos de manera más justa", ha dicho.