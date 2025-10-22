Alamany (ERC) pide rehabilitar viviendas en Barcelona antes de que lo hagan fondos inversores

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha defendido este miércoles que el consistorio debe abordar rehabilitaciones de edificios antes de que lo hagan fondos inversores "para venderlos a expats".

En una entrevista de Betevé recogida por Europa Press, ha asegurado que Barcelona tiene el 80% del parque de vivienda envejecido y que por eso han incluido han incluido una partida de 50 millones de euros dedicados a eso en el acuerdo con el gobierno municipal para los Presupuestos 2026.

Ha dicho que se necesitarían 200 millones para rehabilitar en 20 años todo el parque de vivienda de la ciudad, por lo cual el Ayuntamiento "no puede hacer solo todo el trabajo", y ha pedido la colaboración de todas las administraciones ahora que los socialistas gobiernan en ellas.