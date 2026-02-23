Alamany (ERC) recomienda al Govern de Illa no presentar los Presupuestos "sin tener los votos atados"

Acusa al PSC de no haber "hecho los deberes" con el PSOE para la recaudación del IRPF

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha recomendado al Govern catalán que no presente el proyecto de ley de Presupuestos "sin tener los votos atados", después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya anunciado que los presentará el viernes.

"Mi recomendación es que es mejor que no lo hagan, pero si lo hacen es su decisión. Nuestro posicionamiento está muy marcado, es muy claro", ha afirmado la portavoz republicana en rueda de prensa este lunes, en la que ha explicado que las negociaciones presupuestarias se mantienen encalladas porque no se ha avanzado en el compromiso de que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF.

Alamany ha advertido de que "pasan cosas raras cuando uno va sin los votos atados", y ha acusado a los socialistas catalanes de no haber hecho los deberes con el PSOE sobre la recaudación del IRPF.

"FRASES DE AUTOAYUDA"

"No nos valen frases de autoayuda, lo que hacen falta son hechos y cumplir los acuerdos que firmó él mismo para su investidura", ha dicho Alamany, en alusión a las palabras de Illa de la semana pasada diciendo que él sabe lo que Catalunya necesita.

Alamany ha sostenido que los republicanos no se levantarán de la mesa de negociación sobre el IRPF: "Pero no queremos trampas. Esta no es una responsabilidad que recaiga solo sobre el PSOE, recae sobre el PSC", ha avisado.

Ha pedido a los socialistas catalanes que dejen de hacer de portavoces del PSOE y cojan "por el cuello o por el brazo o por donde sea a sus colegas de Madrid" para explicarles la importancia de que Catalunya recaude sus impuestos, y ha añadido que han estado cerca de conseguirlo.

"Sabemos a quién nos debemos. A un país que necesita recursos, a la clase media y trabajadora que hoy sufre. Nosotros lo tenemos claro. La pregunta es: ¿El PSC lo tiene claro? ¿El presidente del Govern de la Generalitat sabe que gobierna una nación o prefiere defender el PSOE y las elecciones de Andalucía?", ha subrayado Alamany.

REUNIÓN SÁNCHEZ-JUNQUERAS

Preguntada por cómo fue la reunión del viernes en Madrid entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, la portavoz ha explicado que el dirigente republicano se dio cuenta de que el PSC no había "hecho los deberes".

"ERC no puede hacer el trabajo del Govern", ha sostenido Alamany, que ha acusado al PSC ser poco proactivos, y ha añadido que si el Govern pasa a hablar de suplementos de crédito eso implicaría gestionar una Catalunya de servicios mínimos.

CONSORCIO DE INVERSIONES

La portavoz de los republicanos ha explicado que, pese a no avanzar en la recaudación del IRPF, presentarán esta semana en el Congreso su proposición de ley para crear un consorcio de inversiones para poder garantizar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

Ha explicado que, pese a que la negociación presupuestaria "no ha podido ser", desde ERC están dispuestos a hablar de cualquier acuerdo, como la creación de este consorcio, que haga avanzar a Catalunya.