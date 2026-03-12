Alamany (ERC), sorprendida por "lo poco" que se ha movido el PSC por Catalunya ante el PSOE

Archivo - La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y presidenta en Barcelona, Elisenda Alamany, ha afirmado este jueves que le sorprende "lo poco" que el PSC se ha movido para defender Catalunya ante el PSOE y la contradicción que considera que existe entre la confianza del PSC y los recelos del PSOE ante la recaudación del IRPF.

Lo ha dicho al preguntársele por si le sorprende que el Govern no se plantee otro escenario que aprobar los Presupuestos en una entrevista en '20Minutos' recogida por Europa Press, donde ha tachado de precipitado y de "golpe de orgullo" que el Govern haya presentado la propuesta para las cuentas sin cerrar el apoyo de los republicanos.

Sobre las garantías que ERC necesita para negociar los Presupuestos, ha señalado que tiene que haber un "compromiso" por parte del Gobierno de que van a hacer las modificaciones legislativas y que estas se presenten en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ha expresado que ya no se está "en el terreno de los compromisos verbales o de las entrevistas y las declaraciones" y ha asegurado que confía en que antes del 18 de marzo --fecha límite para retirar la enmienda a la totalidad a las cuentas-- pueda haber la recaudación del IRPF para Catalunya.

BARCELONA

Alamany, que es la candidata republicana a las próximas elecciones municipales de Barcelona, ha asegurado que está dispuesta a llegar a acuerdos "con quien haga falta" para recuperar la identidad de la ciudad.

"Hacer posible que la gente pueda seguir viviendo en ella y que los jóvenes tengan oportunidades, por delante de los expats y turistas", ha señalado.

Preguntada por en qué que se diferencia ella del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha afirmado que para ella los retos que tiene Barcelona son para la actualidad, no para dentro de 20 o 30 años: "Los anuncios sobre la Sagrera son retos tan de futuro que igual ya no habrá vecinos de Barcelona".