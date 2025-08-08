Alamany (ERC) ve una "brecha" entre el crecimiento económico catalán y la riqueza de la ciudadanía

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado este viernes que existe una "brecha" entre el crecimiento económico de Catalunya y la riqueza de sus ciudadanos y ha criticado el modelo de crecimiento basado en generar más riqueza con los cimientos tanto en los sueldos bajos como el crecimiento de la población.

"En los últimos 25 años, el PIB de Catalunya ha crecido un 50%, pero en el mismo periodo la renta disponible per cápita se ha estancado. La economía catalana ha crecido, la demografía también, pero los catalanes y catalanas estamos estancados", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press.

Ha explicado que Catalunya ha apostado por un modelo de crecimiento basado en generar más riqueza, no produciendo mejor o reforzando sectores de valor añadido, sino con sueldos bajos y haciendo crecer la población.

Ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijera en el último pleno monográfico de infraestructuras que estaba trabajando para preparar la Catalunya de los 10 millones: "Cada vez más escuchamos esta aspiración. Creo que antes de pensar en la de los 10, tendríamos que detenernos a entender cómo hemos llegado a la Catalunya de los 8 millones", ha apuntado.

Ha defendido una renovación del modelo económico diversificando y reequilibrando la economía, y ha abogado por crecer a partir de "trabajos cualificados y sueldos justos".