Albares defiende en el IEMed que el Mediterráneo ocupe un lugar "central" en la agenda europea

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la reunión ministerial del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), a 28 de noviembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido en la reunión del Alto Patronato del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) celebrada en Barcelona este lunes que el Mediterráneo debe ocupar un lugar "central" en la agenda europea.

Albares ha presidido la reunión en la que ha remarcado que el Mediterráneo es un "eje central de la política exterior de España" y que es fundamental para la estabilidad y prosperidad de la de Europa, informa el Gobierno en un comunicado.

Ha subrayado el papel que ha tenido el IEMed contribuyendo al nuevo Pacto para el Mediterráneo, impulsando la consulta con académicos y sociedad civil en ambas orillas del mar.

Dicho compromiso se tradujo en que en 2025 el Ministerio liderado por Albares aumentó su contribución al presupuesto de la institución en 600.000 euros para que diseñaran la nueva estrategia regional de cooperación para el mundo árabe.

El ministro ha agradecido la labor del IEMed para generar redes mediterráneas, "fundamental para reforzar el diálogo euro-árabe e islámico", a la vez que ha hecho un llamamiento a la paz en la región a través del diálogo con sus socios regionales y la Alianza Global para la Implementación de la Solución de los Dos Estados.