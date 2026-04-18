Albares pide mantener el alto el fuego en Oriente Medio incluido el Líbano "sin ninguna violación"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en su intervención en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

Ve posible alcanzar un acuerdo de paz aunque "va a requerir mucho tiempo"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este sábado negociar, y mantener el alto el fuego en Oriente Medio incluyendo a Líbano "sin ninguna violación".

En declaraciones antes de intervenir en la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, ha dicho que la negociación es extremadamente compleja y "va a requerir mucho tiempo".

Estas palabras llegan después de que el Ejército de Irán haya anunciado este mismo sábado que vuelve a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona.

"Es importante retomar las negociaciones y ser conscientes de que solo hay una salida a esta crisis", según el ministro, que ha insistido en una solución diplomática, dialogada y negociada.

Albares también ha asegurado que es posible alcanzar un acuerdo de paz "si en etapas anteriores se han podido alcanzar acuerdos sobre expedientes tan complicados como el expediente nuclear iraní".

NO HAY "DOS ÓRDENES"

Ya durante el coloquio, ha dicho que en estos momentos no hay una oposición entre dos órdenes mundiales, uno nuevo y uno antiguo, sino que "hay un orden mundial, el de antes que sigue siendo el de ahora, y el único que puede garantizar la estabilidad y la prosperidad futura, o el caos de la guerra".

Ha destacado que el Gobierno español habla con coherencia de los mismos principios de defensa del derecho internacional para todos los conflictos actuales, tanto Ucrania como Oriente Medio, y ha subrayado que la otra postura diferencial de su ejecutivo es una política exterior "anclada en valores humanistas".

NUEVAS INCORPORACIONES A LA UE

Ante las futuras nuevas incorporaciones a la UE, ha sostenido que estos países deben entender que Europa "no puede ser solo un mercado", sino que para entrar necesitan hacer una transformación de sus valores, más allá de la modernización y el salto económico necesario para formar parte del club de los 27.

Además, ha destacado que España "nunca ha cedido al eurocinismo", y ha subrayado la adaptación que hizo al entrar en la UE y que ancló al país en la democracia.