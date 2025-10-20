Albert (ERC) advierte a Montero de que la financiación "no es solo una cifra", sino un modelo

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

"La ministra decide cómo lo quiere hacer, y el CPFF es un espacio para poder debatir esto"

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha advertido este lunes a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que la financiación "no es solo una cifra", sino un modelo con más variables.

En una rueda de prensa en la sede de partido, Albert ha sostenido que Catalunya "necesita más recursos para avanzar en la reducción del déficit fiscal, pero también necesita ordinalidad, población ajustada y capacidad normativa".

"Todo lo que sea recortar el déficit fiscal nosotros nos sentimos satisfechos y absolutamente partícipes y protagonistas de haberlo conseguido y la cifra que desde ERC se planteaba se está acercando. Ahora bien, eso no es un modelo", ha agregado.

"ERC NO TIENE PRISA"

Asimismo, después de que Montero haya asegurado este lunes que su intención es presentar lo antes posible el nuevo modelo de financiación, el portavoz republicano ha señalado que "ERC no tiene prisa".

"La financiación de Catalunya no puede depender de la agenda de una ministra que se quiere presentar a las elecciones de Andalucía, que además seguramente perderán", ha expresado Albert.

En relación a poder debatir la cuestión de la financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el portavoz ha apuntado que "la ministra decide cómo lo quiere hacer, y el CPFF es un espacio para poder debatir esto".

Finalmente, preguntado por la posibilidad de abrir la negociación de los presupuestos, Albert ha insistido en que ERC no abordará ninguna otra nueva negociación hasta que no se cumpla con el acuerdo de financiación.

CUOTA DE AUTÓNOMOS

Por otra parte, preguntado por la cuota de los autónomos, Isaac Albert ha asegurado que se debe ajustar para que los trabajadores reciban "prestaciones más dignas", pero no con cuotas fijas, que considera injustas.

"Es necesario que el modelo sea ajustado a los ingresos como hacen en la mayoría de países europeos", ha zanjado.

Por último, sobre la propuesta del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de acabar con el cambio de hora en 2026, desde ERC valoran que se trata de cumplir con lo que ya se aprobó en el Parlamento Europeo.