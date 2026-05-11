Albert (ERC) asegura que la dimisión de Trapero no es una condición para aprobar los Presupuestos

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Isaac Albert, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Isaac Albert, ha asegurado que la dimisión del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, no es una condición para aprobar los Presupuestos, después de que sindicatos educativos hayan acusado a la policía catalana de infiltrarse en asambleas de docentes.

En una rueda de prensa este lunes en la sede de ERC, Albert ha afirmado que avanzar y querer los Presupuestos "es absolutamente compatible con la crítica política" en una actuación que ha calificado de despropósito.

En esta línea, ha afirmado que no va a ser un condicionante para otros temas: "Nosotros lo que no vamos a hacer es que el señor Trapero acabe hipotecando la financiación de los hospitales o de las escuelas".

Como hizo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el portavoz también ha pedido que "el Govern asuma las responsabilidades, ya sea en forma de dimisión o en forma de cese del señor Trapero".

De esta manera, además de pedir al Govern que actúe, ha remarcado que ERC quiere aprobar los Presupuestos cuanto antes mejor: "Nuestra voluntad es que el país funcione, avance, tenga presupuestos y pueda dar respuesta a las necesidades que tiene el país".