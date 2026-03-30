Albert Velasco avisa: Sijena se puede "convertir en el cementerio" de las pinturas si se trasladan

Archivo - Un hombre fotografía las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El historiador del arte y conservador catalán Albert Velasco acaba de publicar el libro 'Les pintures de Sixena. Un foc que encara crema' (Pòrtic), en el que aborda el proceso judicial alrededor de las obras, y ha advertido del riesgo de que Sijena "se pueda convertir en el cementerio" de las obras murales si se trasladan desde el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

En una entrevista con Europa Press, Velasco (Lleida, 1976) ha subrayado los riesgos que exponen los informes técnicos, y ha dicho que las pinturas murales son un enfermo terminal que se encuentra en un hospital de paliativos: "Si lo sacamos de allí es muy posible que lo tengamos que llevar al cementerio. Que Sijena se convierta en el cementario. El lugar que vio nacer las pinturas paradójicamente se pueda convertir en el cementerio que las acabe enterrando".

El libro repasa la historia de las pinturas desde sus orígenes en el siglo XIII y la operación de rescate por parte del arquitecto e historiador del arte Josep Gudiol --del que cree que debería haber una plaza en cada población de La Franja y al que se ataca ahora "como no se atrevieron los franquistas"-- tras el incendio en 1936 de la iglesia oscense.

Sin embargo, el grueso del libro recoge las negociaciones con las monjas sanjuanistas para su depósito en Catalunya y el litigio judicial, con sus implicaciones políticas, por las pinturas murales hasta la sentencia firme del Tribunal Supremo, que ordena el traslado de las obras al Monasterio de Santa Maria de Sijena.

Velasco ha asegurado que ese traslado desde la perspectiva de la conservación restauración es una operación inasumible sin provocar daños a las pinturas, ha remarcado que en ningún país civilizado con una situación patrimonial normal se pondría "en peligro" una obra medieval de esas características, y ha lamentado que en el proceso judicial la propiedad haya pasado por encima de la conservación.

"Si una sentencia no se puede ejecutar por que se pone en riesgo la obra, la sentencia no se ejecuta y no pasa nada", ha añadido, señalando que la obligación es transmitir las obras a las futuras generaciones en las mismas condiciones y no peores, y ha aplaudido el sentido de la querella presentada por los 5 exconsellers de la Generalitat.

OPERACIÓN SIN PRECEDENTES

Ha afirmado que todos los expertos que han participado en el proceso han asegurado que "es una operación tan compleja que no se puede hacer sin dañar las pinturas" y ha dicho que no hay precedentes de una intervención así, y que por ello el MNAC ha pedido una evaluación de riesgos, una ejecución que contrasta con la de las 'pinturas profanas', también objeto de la sentencia del Supremo y que regresarán a Sijena al no quemarse en el incendio.

El historiador ha afeado que el Instituto Patrimonial Cultural de España (IPCE) no se haya pronunciado sobre las pinturas murales, lo ha considerado una imprudencia técnica y política, y ha opinado que si no ha hablado es porque el Ministerio de Cultura no quiere que lo haga porque, según él, diría que las obras no salgan del MNAC: "Esta medalla la llevarán colgada para siempre" el ministro Ernest Urtasun y el secretario de Estado Jordi Martí, ha dicho.

Velasco ha opinado que el Ministerio de Cultura --que forma parte del patronato del MNAC-- no quiere que el IPCE hable para "no posicionarse en contra de los intereses de una comunidad autónoma y pasar de puntillas, en una posición neutral", pero ha dicho que no puede quedarse callado cuando se debate el traslado de una obra del románico y de un bien catalogado con la máxima protección.

Ha considerado "muy grave" que la Generalitat y el MNAC no hayan presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque es la vía de ir posteriormente a los tribunales europeos --Velasco dimitió como miembro del plenario del Museu de Lleida por la postura de la Generalitat ante la sentencia de Sijena--, y ha augurado que si en Catalunya hubieran gobernado ERC o Junts este recurso posiblemente se hubiera presentado.

MONASTERIO DE SIJENA

Velasco ha subrayado que el Monasterio de Santa Maria de Sijena "no ha tenido, no tiene ni tendrá" las condiciones del MNAC, remarcando que el clima es una de las cosas más difíciles de controlar en un museo, y se ha preguntado si vivirá allí personal fijo cuidando las obras y si se montará una estructura de museo en caso de que las pinturas se trasladen.

Ha afirmado que el Gobierno de Aragón no ha dicho qué hará cuando lleguen las pinturas a Sijena y cómo las instalarán, y ha dicho que se podría dar la paradoja que las pinturas no vuelvan a la sala capitular "y deban construir un edificio anexo al monasterio y recrear las formas de la sala e instalarlas allá".

Para el historiador, lo más lógico sería que en el Monasterio de Sijena se hiciera una reconstrucción digital de las pinturas y del techo islámico como se ha hecho en las iglesias de Taüll: "La experiencia estética sería increíble", ha dicho Velasco, que también ha sostenido que sería una opción en el MNAC en el caso de que las pinturas finalmente se trasladasen.

Ha dicho que el proceso se acabará, pero que desconoce en qué sentido, y ha augurado que se pueden producir escenarios "muy surrealistas" como que el Ministerio de Cultura deba actuar como aseguradora porque ninguna compañía quiera asumir los riesgos del traslado o que los Mossos d'Esquadra acaben entrando en el MNAC para detener la ejecución si se producen daños en las pinturas.