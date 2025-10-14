Alberto Peral gana el III Premio de Escultura Fundació Bosch Aymerich

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Alberto Peral ha sido galardonado con el III Premio de Escultura Fundació Bosch Aymerich por su obra Splashing Mies, una intervención 'site-specific' en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona realizada en noviembre de 2024.

El jurado, que ha otorgado el premio por unanimidad, ha resaltado el "alto nivel" de todas las obras, y pone en valor el diálogo conceptual y formal que Splashing Mies establece con la arquitectura y la historia del Pabellón Mies van der Rohe, informa la organización en un comunicado este martes.

A partir de una serie de gestos escultóricos, la intervención introduce movimiento, sonido y tiempo mediante la circulación del agua, y la obra establece una conversación con diferentes elementos del edificio como las superficies, materiales y mobiliario.

Destaca también la "coherencia y sutileza" de cada componente de la obra, que transforma la percepción a partir de mínimas intervenciones: al pieza desarrolla así una variación de la experiencia espacial y temporal.

Peral concibe su obra en el pabellón Mies van der Rohe como "una búsqueda de equilibrio y un ejemplo de cómo arte y arquitectura pueden dialogar", y defiende que la relación ideal es colaborativa, de proyectos comunes desde el principio.