Albiach (Comuns) acusa al Govern de querer "cambiar la finalidad" de la ley de compra especulativa

Archivo - La diputada de Comuns, Jéssica Albiach, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado este lunes al Govern de querer "cambiar la finalidad" de la proposición de ley de limitación de las compras especulativas de vivienda, al querer tan solo condicionar el uso de las compras por parte de los grandes tenedores, y no limitar el acaparamiento.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha defendido acabar con "el acaparamiento de vivienda en pocas manos", algo que cree que el Ejecutivo que preside Salvador Illa no quiere hacer, tras constatarse la semana pasada el desacuerdo entre ambas partes en la presentación de enmiendas a la norma en el Parlament.

"El Govern dice que pueden comprar tantas viviendas como quieran, pero deben destinarse a alquiler residencial", algo que cree que es insuficiente, y que además ya está regulado en otras normas que la Generalitat, ha dicho, no está haciendo cumplir.

"Llevan 12 sanciones en 2 años", y ha rechazado el mensaje de Illa de que el Govern sea el Ejecutivo autonómico que más políticas en vivienda hace, porque no le parece razonable compararse con Isabel Díaz Ayuso o con Juan Manuel Moreno Bonilla.

Y ha asegurado que los decretos de vivienda aprobados hace unas semanas por el Gobierno sí que prohíben la compra en algunas condiciones a los fondos buitre: "Es mucho más valiente y va mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora en el Govern".

ELECCIONES GENERALES

Preguntada por las perspectivas electorales de la izquierda y de Comuns-Front Ampli para los comicios generales del 29 de noviembre, ha respondido que "la mejor encuesta" serán las elecciones, y que todavía queda tiempo para explicar las consecuencias que tendría un Gobierno de la derecha.

"No son los que van a solucionar los problemas que tenemos, y sí, ahora mismo la principal disputa es democracia o barbarie, pero también es: protejamos lo público, protejamos lo común frente a los fondos buitre que están entrando en todas partes en nuestra casa, que son los verdaderos invasores", ha expresado.